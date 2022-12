Feuerwehrmänner überraschen Kinder in Erfurter Klinikum

Die Höhenrettung der Erfurter Feuerwehr überbringt Nikolausüberraschung aus der Luft an kranke Kinder in der Kinderklinik Helios.

Erfurt. Superman, Batman und der Nikolaus haben sich am Helios Klinikum abgeseilt und damit für leuchtende Kinderaugen gesorgt. Dabei kam besondere Technik zum Einsatz.

Einmal echte Superhelden sehen – dieser Traum wurde am Dienstag für die Kinder im Helios-Klinikum war. Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr haben sich an der bundesweiten Nikolausaktion beteiligt, in dem sich die Beamten als Weihnachtsmann, Batman und Co. in actionreicher Weise von der Drehleiter abseilen und für ein besonderes Erlebnis sorgen. Mit viel Herz sorgten die Feuerwehrmänner damit für leuchtende Kinderaugen.

In ganz Deutschland waren 51 Höhenrettungsgruppen und Bergrettungsstaffeln für den guten Zweck am Start.