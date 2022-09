Film über Erfurter Architekten und Denkmalpfleger im Kino

Erfurt. Eine Dokumentation stellt Bernd Schöller als Gründer des Erfurter Denkmalpflegeamts vor. Regie führte sein Sohn Konrad.

Ein Dokumentarfilm zur Erinnerung an den Architekten und Denkmalpfleger Bernd Schöller (1941-2021) wird im Erfurter Cinestar-Kino vorgeführt. Am Samstag, dem 17. September, um 14 Uhr wird der Streifen „Erinnerungen an Bernd“ gezeigt, in dem Wegbegleiter des Denkmalpflegers zu Wort kommen. Die Idee, diese Geschichten als Biographie in einem Film festzuhalten, entstand, nachdem es im Frühjahr 2021 nicht möglich gewesen war, eine Trauerfeier auszurichten.

Bernd Schöller beförderte 1990 die Gründung des städtischen Denkmalpflegeamts in Erfurt und wurde sein erster Leiter. Seine Biographie vereint viele typische Momente für die Generation der Kriegskinder: Die Flucht aus Ostpreußen 1945, das Aufwachsen ohne Vater und die Mitarbeit am Bau großer Wohngebiete in Erfurt.

„Das Leben meines Vaters ist exemplarisch für die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, spannend und voller Kontraste. Es wäre schade gewesen, das nicht zum Thema eines Films zu machen“, sagt Konrad Schöller.

Mit vertreten sind der frühere Stadtarchitekt von Erfurt (1962 - 1990), Professor Walter Nitsch, die ehemalige Leiterin der Erfurter Denkmalschutzbehörde, Sibylle Lohse, die Denkmalpfleger Gerhard Schade und Roswitha und Günther Lucke.

Obwohl der Dokumentarfilm einen sehr persönlichen Zugang hat, zeigt er auch Einblicke in die Stadtentwicklung Erfurts. Konrad Schöller, Jahrgang 1977, Sohn von Bernd Schöller, arbeitet als Grafiker in Braunschweig. In Erfurt war sein Film „Flug über zwölf Jahrhunderte“ über viele Jahre im Museum für Stadtgeschichte zu sehen. Der Eintritt zur Vorführung im Kino am Samstag ist frei.