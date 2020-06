Erfurt. Der Zoopark auf dem Roten Berg in Erfurt wird in dieser Woche zum Filmset für eine Fernsehserie. Welche? Verraten die Akteure noch nicht.

Filmteam auf geheimer Mission im Zoopark Erfurt

Klappe und Action: Auf dem Roten Berg im Thüringer Zoopark Erfurt wird gedreht. In dieser Woche verwandelt sich der Zoo samt manchen Bewohnern teilweise in ein Filmset. Von Montag bis Freitag werden einige Tiere, Tieranlagen und auch mal Wege des Zooparks für eine große Fernsehproduktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag von Das Erste/MDR genutzt. Darüber informiert der Zoopark in einer Pressemitteilung.

Optimale Voraussetzungen für die Dreharbeiten vorgefunden

Infolge der Corona-Maßnahmen musste die Produktionsfirma kurzfristig umdisponieren und fand im Thüringer Zoopark Erfurt optimale Voraussetzungen für die Dreharbeiten. Welche TV-Serie sich genau hinter der Produktion im Auftrag von Das Erste/MDR verbirgt, darf derzeit noch nicht bekannt gegeben werden.

Kleine Einschränkungen für Besucher möglichst gering halten

Während der Drehphase kommt es in diesen Tagen möglicherweise immer wieder einmal zu kleinen Einschränkungen für die Besucher, wenn die Dreharbeiten in für diese zugänglichen Bereichen stattfinden oder Wege aus anderen Gründen kurzfristig dafür abgesperrt werden müssen. In Zusammenarbeit mit dem Filmteam werden solche Einschränkungen aber möglichst gering gehalten, verspricht das Team vom Zoo. „Die Produktionsfirma hat selbstverständlich Mitarbeiter bereitgestellt, die die Besucherlenkung übernehmen und Ansprechpartner für unsere Besucher sind“, heißt es in der Pressemitteilung des Zooparks. Der Rundweg bleibt weiterhin bestehen und die meisten der Tiere sind während der Dreharbeiten zu sehen.