Finale der Nettelbeckufer-Debatte

Mit einem gemeinsamen Antrag im Kulturausschuss wollen die Fraktionen von CDU, FDP, Freie Wähler/Piraten die Diskussion um die Umbenennung des Nettelbeckufers in Gert-Schramm-Ufer de facto beenden. Sie wollen Dienstag in einer Woche darüber abstimmen lassen, dass eine andere, neue Straße nach Gert Schramm benannt wird und per Infotafel am Nettelbeckufer über den Namensgeber aufklären.

Die Initiative „Decolonize“ hatte vor einem Jahr angeschoben, die nach Joachim Nettelbeck benannte Straße umzubenennen. Nettelbeck war am Sklavenhandel beteiligt und hatte sich für die Kolonialisierung stark gemacht. Statt seiner sollte Gert Schramm Namensgeber werden. Schramm, ein Nachkomme versklavter Schwarzer, hatte das KZ Buchenwald überlebt und sich später vehement für Freiheit, Gleichheit und Antirassismus eingesetzt.

„Die Argumente sind ausgetauscht und die Debatte läuft seit über einem Jahr“, begründet CDU-Fraktionschef Michael Hose. Da müsse man nicht länger warten. Zumal die Diskussion zwischen Befürwortern und Gegnern der Umbenennung zuletzt sehr zugespitzt gelaufen sei. Hose fürchte eine „Spaltung der Stadtgesellschaft“ über der Frage. Die CDU folge den Interessen der Anwohner, die eine Umbenennung ablehnten.

Stadt will keinen Abbruch der Bürgerbeteiligung

In der Sitzung des Ausschusses am 13. Oktober könnte am Ende aber auch der Weg für eine Umbenennung freigemacht werden. Denn die Fraktionen von Grüne, Linke und Mehrwertstadt reichen einen uns vorliegenden Änderungsantrag ein, der laut Geschäftsordnung über den Antrag von CDU hinausgeht.

„Ich bedauere es sehr, dass die CDU so plötzlich die Debatte beenden will“, sagt David Maicher (Grüne). „Die Frage der Umbenennung des Nettelbeckufers ist doch ein gutes Beispiel für eine Bürgerbeteiligung. Es wäre schade, wenn der Prozess nicht weitergeht.“ Am Ende sahen sich die Grünen und mit ihnen Linke und Mehrwertstadt gezwungen, einen Änderungsantrag vorzulegen, mit dem das eigene Ziel erreicht werden könne. Denn, seine Partei habe mehrfach deutlich gemacht: Auch die Grünen seien dafür, dass Nettelbeck als ein Beteiligter an Versklavungsaktionen nicht auf Dauer mit einem Straßennamen geehrt werde. Maicher unterstreicht aber, dass seine Fraktion nichts einzuwenden hätte, wenn vertagt würde, um Zeit für eine weitere sachliche Diskussion zu finden.

Genau das schlägt die Stadtverwaltung vor und verweist in ihrer Stellungnahme auf den Bürgerbeteiligungsprozess, den „Decolonize“ und die „Initiative Schwarze Menschen in Deutschland“ gestartet haben. Die Stadt hätte, wie es heißt, die Bürgerbeteiligung ausdrücklich begrüßt und könne so nicht zustimmen, den Prozess einfach zu stoppen. Außerdem wäre es angeraten, den beiden Initiativen die Chance zu geben, sich zum Vorstoß der CDU, FDP und Piraten/Freie Wähler zu äußern.

Urs Lindner, der für „Decolonize“ spricht, sieht in der CDU-Vorlage für den Ausschuss den Versuch, die Debatte über Nettelbeck und dessen Beitrag zum Kolonialismus abzuwürgen und in dem Vorschlag eine andere Straße nach Gert Schramm zu benennen eine „Ehrung zweiter Klasse“. Es führe doch die Idee, die hinter Straßennamen steckt, ad absurdum. Am Nettelbeckufer ein Schild anzubringen, wo draufsteht, dass der Geehrte nicht geehrt gehört, ergebe überhaupt keinen Sinn, so Lindner.

Vage Angebote für Kompromisse

Grüne und CDU sprachen davon, für einen Kompromiss offen zu sein. Wobei aber die Kernvorstellungen nicht verhandelbar seien. So sagt Michael Hose, dass man eine Umbenennung nicht unterstütze. David Maicher meint auch eher die Rahmenbedingungen, die verhandelbar seien, um etwa die Anwohner nicht finanziell zu belasten. Konkrete Punkte dazu sind bereits im Änderungsantrag enthalten.

Die Entscheidung liegt in einer Woche nun aufseiten von SPD und AfD, die bei keinem der Anträge eingebunden sind. Denn weder CDU, FDP, Freie Wähler/Piraten noch Grüne, Linke und Mehrwertstadt verfügen über eine Mehrheit.