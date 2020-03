Finanzdezernent: Erfurt bleibt in der Krise zahlungsfähig

Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Erfurt ist in der Corona-Krise gegeben. Das hat Finanzdezernent Steffen Linnert (SPD) versichert. Er rechnet allerdings mit Einnahmeausfällen in Millionenhöhe. Die genaue Summe hänge von der Dauer des Ausnahmezustandes ab.

Linnert regt nun an, Gelder von Investitionen abzuziehen und in den Verwaltungshaushalt für laufende Ausgaben umzuleiten. Dazu rechnet er auch den Investitionszuschuss von rund 16 Millionen Euro, den das Land in Aussicht stellte und der eigentlich für den Schulbau eingesetzt werden sollte. Linnert forderte das Land auf, den Zuschuss umzuwidmen.

„Wenn der Ausnahmezustand länger dauert, sind wir nicht in der Lage, die Planungen zu realisieren“, sagt Linnert. „Wir wissen auch nicht, ob wir in dieser Situation überhaupt Unternehmen finden, um die beschlossenen Investitionen umzusetzen.“

Die Verlagerung von Investitionsmitteln ermögliche es, das kulturelle und soziale Leben in seiner Vielfalt zu erhalten, sagt der Dezernent. Sparmaßnahmen bei freiwilligen Aufgaben würden Menschen aus den Kultur- und Sozialbereichen betreffen, die ohnehin wohl am stärksten unter der Krise zu leiden haben werden.

„Jetzt irgendwo zu sparen, kann nicht das vordringliche Ziel sein“, meint Linnert. „Es geht vielmehr darum, alle mitzunehmen.“

Sinkende Einnahmen befürchtet der Dezernent vor allem bei den Steuern. Allein an Gewerbesteuern nahm die Stadt im Vorjahr rund 100 Millionen Euro ein. Die Steuer hängt von Umsatz und Gewinn der Unternehmen ab.

Auch die Grundsteuer könnten Menschen möglicherweise nicht in voller Höhe bezahlen, wenn sie gerade um ihre Existenz kämpfen. Die Anteile von Bund und Land aus der Umsatz- und der Einkommenssteuer könnten ebenfalls sinken.

Hinzu kommen wegbrechende Eintrittsgelder der Eigenbetriebe Zoo und Theater sowie fehlende Einnahmen der Multifunktionsarena. „Der Zoo deckt normalerweise die Hälfte seiner Kosten durch den Eintritt ab“, sagt Linnert.

Auch die Stadtwerke gehen von beträchtlichen Verlusten aus. Sie sehen in der Corona-Krise aber aktuell keine wirtschaftliche Bedrohung. Einnahmen gingen vor allem durch die Schließung von Egapark und Bädern verloren, sagt Stadtwerke-Chef Peter Zaiß. Summen seien schwer vorauszusagen, da die Dauer der Schutzmaßnahmen unbekannt ist.

Im schlimmsten Fall, den Peter Zaiß mit dem Anhalten der Lage über das ganze Jahr definiert, könnte am Jahresende ein Minus von 2,5 Millionen Euro in den Büchern der Stadtwerke stehen, sagt er. Diese Summe könne zu einem großen Teil durch Gegenmaßnahmen ausgeglichen werden. Dazu gehöre, nicht dringliche Vorhaben aufzuschieben und Investitionen später zu beginnen.

Spareffekte löst die Krise in der Stadt nur sehr bedingt aus. Durch sinkende Reisekosten in der Verwaltung oder verschobene Beraterverträge kämen eher kleinere Beträge zusammen, sagt Steffen Linnert. Geförderte Kurzarbeit wie in privaten Unternehmen sei in der Stadtverwaltung nicht möglich.

Eine Haushaltssperre schließt Linnert auf absehbare Zeit aus. „Wir haben das Glück, dass die letzten zehn Jahre von Wachstum geprägt waren und dass die Krise somit auf eine solide finanzielle Basis trifft“, sagt er.

Der Finanzdezernent ruft bereits jetzt Bund und Land auf, nach der Krise die Kommunen beim Neustart zu unterstützen. „Dazu gehören nicht nur Finanzhilfen, sondern auch die Entbürokratisierung“, betont Linnert. Beispiele sieht er bei Förderrichtlinien, im Vergaberecht oder bei Bauvorschriften.

Doch so oder so: „Der nächste Haushalt wird völlig anderes aussehen als bisher geplant“, sagt der Finanzdezernent.