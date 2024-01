Fitness-Studio oder Kochkurs? Wie Erfurt ins neue Jahr startet

Erfurt Wie halten es die Erfurter mit guten Vorsätzen? Unsere Kolumnistin hat dieses Jahr verzichtet, kommt aber trotzdem nicht um ein neues Hobby herum.

Es ist so weit, das neue Jahr ist da! Wie bei so vielen Dingen spaltet sich hier die Bevölkerung in jene, die diesem Satz ein „endlich“ oder lieber ein „schade“ voranstellen möchten. Gerade die letzten Tage waren für viele Menschen ein Anlass, auf das Jahr 2023 zurückzublicken. Wie immer ergibt sich daraus eine Mischung aus schönen und unglücklichen Dingen, die einem dabei in den Sinn kommen. Je nachdem, welche Stimmung überwog, fällt die Bilanz aus, mit der jeder nun persönlich ins Jahr 2024 startet.

Wie steht es da eigentlich um die klassischen „guten Vorsätze“? Haben Sie schon Prospekte von Fitness-Studios studiert oder sich endlich für den lange nötigen Kochkurs angemeldet? Obwohl ich solche Projekte eigentlich nicht mehr angehen möchte – denn dafür kenne ich mich zu gut – erwische ich mich manchmal doch mit solchen Ideen. Mir wurde dieses Mal die Entscheidung abgenommen, mich selbst zu so einer Aktivität zu verhaften. Ich werde mich in wenigen Tagen mit der schuldtragenden Freundin zwischen Walzer und Tango tanzenden Paaren wiederfinden.

Damit bin ich am Ende, beziehungsweise am Anfang nun doch eine Leidensgenossin der Neujahrseuphorie. In diesem Sinne: Ein Frohes Neues Jahr und einen guten Start ins Jahr 2024!