Fleißige Helfer für den Nikolaus

Erfurt. Erfurter Verein schenkt gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei und Firmen Kinder eine kleine Freude.

Es ist dem Förderverein „Spiel- und Freizeitplätze der Generationen in Erfurt“ Herzensangelegenheit, nicht nur zur Weihnachtszeit Kindern etwas Glück zu schenken. Am Freitagnachmittag wurden Nikolaus-Geschenke für Kinder an zehn Erfurter Grundschulen und Vorschuleinrichtungen, die vom Amt für Bildung ausgelost wurden, gepackt. Mit Beamten der Bereitschaftspolizei Thüringen und Mitarbeitern der Arena Erfurt wurden Bücher, Plätzchen, T-Shirts, Spiele, Schulsachen und mehr in das Weihnachtsgeschenkpapier eingewickelt.