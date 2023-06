Flohmarkt und Honig: Erfurt Ost feiert den Ringelberg

Erfurt. Mit Big Band, Eis und Hüpfburgen feierten die Erfurter und Erfurterinnen am Ringelberg.

Die Big Band spielt, die Schlange am Eismobil verliert nicht an Länge und Kinder klettern auf Hüpfburgen herum. Diese Eindrücke konnten die Besucher des 30. Ringelbergfests gewinnen, wenn sie den Wurzener Weg in der Siedlung im Erfurter Osten auf und ab liefen.

Kinder und Jugendliche haben Decken ausgebreitet, um ausrangiertes Spielzeug anzubieten und die kleinen Erlöse in die Spardose zu tun. An einem Stand konnte man den Ringelberg-Honig kennenlernen, an einem anderen gab es eine kleine Tombola.

Nachdem die Siedlergemeinschaft Ringelberg e.V. in den letzten beiden Jahren pandemiebedingt kleiner bis gar nicht planen musste, war nun das 30. Ringelbergfest die größte Siedlungsfeier der letzten Zeit. Am Samstagnachmittag war neben den Country Line Dancers Erfurt auch am Start.

Der Abend soll ab 22.30 Uhr mit einer Feuershow mit Pyro- und Lichteffekten ausklingen.

Erfurter Ortsteil feiert mit Zuckerwatte und Tombola