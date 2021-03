Florale Überraschungen im Stadtarchiv Erfurt

Erfurt. Mit Frühlingsbeginn gibt es im Stadtarchiv der Landeshauptstadt ein blühendes Angebot als Buga-Beitrag.

Wer im Zusammenhang mit der bevorstehenden Bundesgartenschau (Buga) beim Beitrag des Erfurter Stadtarchivs in Richtung staubtrockener Berichte früherer Gartenschauen denkt, irrt. Denn Direktorin Antje Bauer faszinieren Stadtgeschichtsbeiträge ebenso wie das ästhetisch Schöne.

Florale Buchmalerei der Universitäts-Matrikel

So überrascht sie mit dem Buga-Beitrag ihres Hauses. Vorbereitet werden derzeit mehr als ein halbes Dutzend Ausstellungstafeln zur „floralen Buchmalerei der Erfurter Universitäts-Matrikel“. Gezeigt werden Blumen auf Pergament. Womit über die inhaltliche Brücke zur Gartenschau ein spezielles Geschichtskapitel präsentiert wird.

Da ist zum einen das Stichwort „Universitäts-Matrikel“, also das Verzeichnis der Mitglieder der Universität durch die Jahrhunderte. Ein Register, von dem sich auch Begriffe wie Immatrikulation und Exmatrikulation ableiten.

Bücher als individuelle Kunstwerke

Dabei verbanden unsere Altvorderen, wie so oft, das Nützliche mit dem Künstlerischen. Bevor das Buch durch die Einführung des Buchdrucks zum Massenartikel wurde, war es bis ins 15. Jahrhundert ein individuelles Kunstwerk: dank der Buch-Malerei. Eine eigene Kunstgattung, zumeist auf Pergament: getuscht, als Holzdruck oder Kupferstich. Verschnörkelte Initialen zogen den Blick an, Blütenranken als Bildstreifen übernahmen die Spalten-Aufteilung, Miniatur-Bilder gliederten Texte. Dr. Antje Bauer begeistert sich so sehr an diesen Schätzen, dass sie diese Blüten nun als Ausstellung weiterreichen möchte.

Ab 23. März soll die Tafelausstellung hängen, wenn das Archiv – auf Voranmeldung – wieder geöffnet sein soll. Um allen Unwägbarkeiten auszuweichen, gibt es sie aber in jedem Fall auch virtuell: auf der Homepage des Fördervereins der Freunde des Stadtarchivs. Die Direktorin des Stadtarchivs freut sich deshalb schon auf den Frühlingsanfang.

Hier ist die Ausstellung zu sehen: www.stadtarchivfreunde.wordpress.com/