Forderung zur Umbenennung des Erfurter Nettelbeckufers – der Brief im Wortlaut

Der Brief im Wortlaut:

Erfurt, 7.10.2020

Straßennamen drücken das Selbstverständnis einer Gesellschaft aus. Personen, nach denen Straßen benannt werden, haben Vorbildfunktion und geben moralische Orientierung. Joachim Nettelbeck (1738 – 1824) war ein preußischer Seefahrer, der am transatlantischen Versklavungshandel beteiligt war, der versucht hat, drei preußische Könige zum Erwerb von Kolonien zu bewegen, und der als Verteidiger seiner Heimatstadt Kolberg zum nationalistischen „Volkshelden“ und Prototyp für die Militarisierung des deutschen Bürgertums wurde. Die Kolonialbewegung des Kaiserreichs erklärte ihn zu ihrem Vorläufer; im Nationalsozialismus wurde er zur Propagandaikone. Für eine Stadt, die sich als demokratisch, divers und weltoffen begreift, ist eine solche Person als Namensgeber einer Straße ungeeignet.

Dagegen steht der neue Namensgeber mit seinem Leben beispielhaft für das demokratische Versprechen von Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Geboren 1928 als Sohn eines afroamerikanischen Ingenieurs und einer deutschen Näherin wurde Gert Schramm, weil er Schwarz war, von den Nazis in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. Er überlebte dank der Hilfe seiner kommunistischen Mithäftlinge. In der DDR lag er im Dauerzwist mit der Parteibürokratie. Nach 1989 reiste Schramm als Zeitzeuge durch die Republik, mehrfach auch nach Erfurt, um gegen das Vergessen und den um sich greifenden Rechtsextremismus anzukämpfen. Im Jahr 2014, zwei Jahre vor seinem Tod, wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Wir unterstützen die Forderung von „Decolonize Erfurt“ und der „Initiative Schwarze Menschen in Deutschland“ nach einer Umbenennung des Nettelbeckufers in Gert-Schramm-Ufer. Fünfundsiebzig Jahre nach der Befreiung von Auschwitz und Buchenwald und über einhundert Jahre nach dem Ende des Deutschen Kolonialreichs ist es an der Zeit, dass in Erfurt erstmals eine Straße nach einem Schwarzen Menschen benannt wird.

Gert Schramm wurde nicht irgendwo geboren, sondern am Erfurter Nettelbeckufer 15. Angesichts dieser Tatsache und in Anbetracht des Zusammenhangs, der zwischen beiden Personen besteht – Schramms Vorfahren wurden Opfer eben jenes transatlantischen Versklavungshandels, an dem Nettelbeck beteiligt war –, halten wir es für zwingend, nicht irgendeine Straße in Erfurt nach Gert Schramm zu benennen, sondern das Nettelbeckufer nach ihm umzubenennen.

Wir schließen uns „Decolonize Erfurt“ und der „Initiative Schwarze Menschen in Deutschland“ auch in der Aufforderung an die Stadt an, die Belastungen für die Anwohner*innen so gering wie möglich zu halten und eine Gedenkstele zu errichten, die über die Geschichte der Straße und ihre Namensgeber aufklärt. Eine Straße umzubenennen heißt gerade nicht, deren Geschichte auszulöschen, sondern diese Geschichte aus der Perspektive demokratischer Werte neu zu erzählen.

Unterzeichner*innen

Dr. Wolfgang Beese (SPD, Vorsitzender Kulturausschuss des Erfurter Stadtrats und Organisator Fête de la Musique)

Rüdiger Bender (Vorsitzender Förderkreis Erinnerungsort Topf & Söhne e.V.)

Clueso (Musiker)

L elah Ferguson (Kunstpraxis, Universität Erfurt)

Prof. Dr. Michael Haspel (Martin-Luther-Institut, Universität Erfurt)

Madeleine Henfling (Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Thüringer Landtag)

Susanne Hennig-Wellsow (Vorsitzende DIE LINKE Thüringen und Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag)

Prof. Dr. Omar Kamil (Geschichte Westasiens, Universität Erfurt und Kuratoriumsmitglied Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora)

Prof. Dr. Achim Kemmerling (Direktor der Willy Brandt School of Public Policy, Universität Erfurt)

Prof. Dr. Bernhard Kleeberg (Wissenschaftsgeschichte, Universität Erfurt)

Dr. Tobias J. Knoblich (Beigeordneter für Kultur und Stadtentwicklung der Landeshauptstadt Erfurt)

Diana Lehmann (MdL und stellvertretende Vorsitzende im Landesverband der SPD Thüringen)

Suleman Malik (Sprecher der Ahmadiyya-Gemeinde Thüringen)

Eugen Mantu (Solocellist, Theater Erfurt)

Prof. Dr. Jürgen Martschukat (Nordamerikanische Geschichte, Universität Erfurt)

Prof. Dr. Bettine Menke (Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Universität Erfurt)Guy Montavon (Generalintendant, Theater Erfurt)

José Paca (Vorsitzender Ausländerbeirat der Landeshauptstadt Erfurt)

Prof. Dr. Christine Rehklau (Diversität und Interkulturelle Soziale Arbeit, Fachhochschule Erfurt)

Prof. Dr. Hartmut Rosa (Direktor des Max-Weber-Kollegs, Universität Erfurt)

Uwe Roßbach (DGB Stadtverbandsvorstand Erfurt)

Astrid Rothe-Beinlich (Vorsitzende der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Thüringer Landtag)

Prof. Dr. Jörg Rüpke (Stellvertretender Direktor des Max-Weber-Kollegs, Universität Erfurt)

Prof. Dr. Kai Uwe Schierz (Direktor Kunstmuseen der Landeshauptstadt Erfurt)

Prof. Dr. Sabine Schmolinsky (Mittelalterliche Geschichte, Universität Erfurt)

Prof. Dr. Reinhard Schramm (Vorstandsvorsitzender Jüdische Landesgemeinde Thüringen)

PD Dr. Annegret Schüle (Oberkuratorin Erinnerungsort Topf & Söhne – Die Ofenbauer von Auschwitz)

Dirk Teschner (Kurator, DIE VIELEN Erfurt)

Prof. Dr. Alexander Thumfart (Politische Theorie, Universität Erfurt)

Prof. Dr. Jens-Christian Wagner (Direktor Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora)

Sandro Witt (Vorsitzender DGB Thüringen und Vorstandsvorsitzender Mobit e.V.)

Lutz Zieger (Geschäftsführer CVJM Erfurt)

