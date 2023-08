Eine Fortbildung bietet die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt für Lehrerinnen und Lehrer an.

Fortbildung für Lehrkräfte in der Erfurter Andreasstraße

Erfurt. Einen Blick auf die DDR eröffnet die Fortbildung in der Erfurter Andreasstraße. Lehrkräfte und Multiplikatoren können teilnehmen.

Eine Fortbildung für Multiplikatoren, Lehrerinnen und Lehrer gibt es am 17. August, von 9 bis 13 Uhr, in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße. Überschrift: „Analog, digital, inklusiv und kreativ – Bildungsarbeit in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße“. Die Fortbildung ist für alle Lehrkräfte offen und wird sich digitalen Vermittlungsangeboten sowie der migrantischen Perspektive auf die DDR und Transformationszeit widmen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter Telefon: 0361/21921217.