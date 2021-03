Fotografien gegen die Schließung: Social-Media-Aktion zeigt Erfurter Händler privat

Die Initiative „Erfurt kauft lokal“ startet in eine weitere Phase. Gründer der Initiative Daniel Stassny will zeigen, welche Menschen hinter diesen Läden stehen, ihre Angestellte und ihre Familien. Dazu fotografierte er sie immer im selben Format. Kacheln nennt er die Bilder, die in den sozialen Netzwerken große Aufmerksamkeit erzielen.