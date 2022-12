Familiy Affairs lautet der Titel der aktuellen Fotoausstellung in der Kunsthalle am Erfurter Fischmarkt.

Fotokunst am Erfurter Fischmarkt nimmt Familie in den Fokus

Erfurt. Die Kunsthalle am Fischmarkt zeigt Arbeiten von 23 Fotografinnen und Fotografen und damit auch, wie vielfältig gegenwärtige Familienkonzepte sind.

23 internationale Fotografen sind an der Fotoausstellung beteiligt, die unter dem Titel „Family Affairs. Familie in der aktuellen Fotografie“ am Freitag, 2. Dezember, in der Kunsthalle Erfurt am Fischmarkt eröffnet wurde. Bis zum 26. Februar 2023 werden in den Räumen der Kunsthalle deren künstlerische Positionen präsentiert, die das Thema Familie aus den unterschiedlichsten Perspektiven betrachten.

Beispielsweise werden verschiedene Mutterrollen zum Gegenstand, andere beschäftigen sich mit dem Verlust oder Tod von Familienmitgliedern. Die Vielfalt gegenwärtiger Familienkonzepte zeigt sich in den Serien von Eric Gyamfi und Daniel Schumann, aber auch die Reise in die persönliche Vergangenheit rückt in den Fokus: Lebohang Kganye und Linn Schröder erforschen ihre familiären Geschichten.

Neben der kostenlosen Kunstpause, immer mittwochs um 12 Uhr, ist am 25. Januar eine Führung mit Ingo Taubhorn geplant, am 15. Februar soll ein Gespräch mit drei ausstellenden Künstlerinnen stattfinden.

Neben Führungen für Schulklassen wird außerdem ein Trickfilm-Workshop durch die Medienkünstlerin Susanna Hanna angeboten (ab Klassenstufe 4). Anmeldungen für Schulklassen und Sonderführungen werden per E-Mail an: kunstmuseen@erfurt.de oder unter Tel.: 0361/6551651 entgegengenommen.