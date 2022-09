Fotos auf dem Erfurter Petersberg: „Sehnsucht nach dem Paradies“

Erfurt. Zehn großformatige Fotos von Aribert Janus Spiegler rücken den Petersberg in Bezug zu andern geschichtsträchtigen Orten.

„Petersberg – Sehnsucht nach dem Paradies“ lautet der Titel der Open-Air-Fotoausstellung von Aribert. J. Spiegler, die am Mittwoch, 14. September um 17 Uhr auf den Petersberg eröffnet wird. Der Petersberg hoch über der Stadt Erfurt ist ein Ort der Sehnsucht nach Frieden, nach Erkenntnis und Wahrheit, nach Gerechtigkeit und Freiheit – ein Ort der Suche nach dem Paradies, heißt es in der Einladung. In zehn großformatigen Arbeiten präsentiert Spiegler auf dem Petersberg ungewöhnliche Foto-Ansichten, die die ganze Widersprüchlichkeit dieses Sehnsuchtsortes vor Augen führen, wenn der Fotograf Standorte auf dem Berg unter anderem mit dem Augustinerkloster, dem ehemaligen Stasi-Gefängnis und dem Campanile am Ettersberg in Dialog treten lässt.