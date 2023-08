Mit ihren Fesselkünsten alarmierte am Wochenende ein Pärchen die Polizei in Erfurt. (Symbolbild)

Frau an Baum geschnürt: Fesselspiele rufen in Erfurt Polizei auf den Plan

Erfurt. Weil ein Mann eine Frau in Erfurt an einen Baum fesselte, haben besorgte Bürger die Polizei alarmiert. Die staunte beim Eintreffen jedoch nicht schlecht.

Besorgte Bürger riefen in Erfurt die Polizei, weil sie ein Pärchen dabei beobachteten, wie der Mann die Frau an den Ast eines Baumes fesselte. Man befürchtete, dass die Frau nicht mehr Herr ihrer Sinne sei und möglicherweise bewusstlos werde, schreibt die Polizei in ihrer Meldung.

Vor Ort stellte sich die vermeintliche Notsituation allerdings als kreatives Hobby dar. Die 24-Jährige und ihr 31 Jahre alter Partner gaben an, dass es sich bei ihren Fesselspielen um eine gemeinschaftliche Leidenschaft handele, dem sogenannten Bondage. Die Frau war demnach einvernehmlich unter zur Hilfenahme von Gurten und Seilen an den Baum gebunden worden, um sich anschließend fotografieren zu lassen. Man zeigte sich einsichtig und wolle seine Leidenschaft zukünftig weniger öffentlich ausleben. Eine Straftat lag demnach nicht vor.

