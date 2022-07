Frau aus Erfurt verliert 15.000 Euro an Betrüger

Erfurt Eine 77-Jährige ist am Freitag in Erfurt Opfer eines Trickbetruges geworden.

Eine 77-jährige Erfurterin wurde am Freitag Opfer eines Telefontrickbetruges. Wie die Polizei mitteilte, erhielt die Frau einen Anruf eines angeblichen Polizisten. Dieser erzählte der Dame, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Haftstrafe nur durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden könne.

Täter konnte nicht gefasst werden

Die 77-Jährige nahm daraufhin ihr gesamtes zur Verfügung stehendes Bargeld und übergab es zu einer vereinbarten Zeit an den unbekannten Täter. Dieser nahm die Beute in Höhe von 15.000 Euro an sich und verschwand in unbekannte Richtung.

Nachdem sich die Dame wieder nach Hause begeben hatte kam ihre "echte" Tochter zu Besuch und der ganze Schwindel fiel auf. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht gefasst werden.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.