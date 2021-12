Frau bei Straßenbahn-Notbremsung verletzt - 80-Jähriger verliert Tausende Euro

Erfurt. Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Serie von Betrugsanrufen: 80-Jähriger verliert Tausende Euro

In Erfurt und im Landkreis Sömmerda erhielten Dienstag mehrere Personen betrügerische Anrufe. Die Täter gaben sich am Telefon als Sparkassenangestellte, Mitarbeiter einer Inkassofirma oder falsche Polizeibeamte aus. Ziel der Betrüger war es, an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen. Glücklicherweise fiel keiner der Angerufenen auf die Betrugsmaschen herein.

Anders erging es allerdings einem 80-jährigen Erfurter. In der vergangenen Woche hatte er von einer vermeintlichen Tochter per WhatsApp eine Nachricht erhalten. Diese gab vor, finanzielle Schwierigkeiten zu haben und forderte Geld. Der Senior überwies im guten Glauben den Betrügern mehrere tausend Euro. Erst als der Mann gestern von seiner echten Tochter einen Anruf erhielt, flog der Schwindel auf.

Einbrecher nutzt kurze Abwesenheit aus

Ein 31-jähriger Mann verließ Dienstagmittag in Melchendorf nur kurz seine Wohnung. Als er zurückkehrte stellte er fest, dass Einbrecher in der Zwischenzeit in seinen vier Wänden zugeschlagen hatten. Die Tür war auf unbekannte Art und Weise geöffnet und die Wohnung durchsucht worden. Die Täter erbeuteten eine Münzsammlung und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro. Vor Ort wurden von der Polizei umfangreiche Spuren gesichert. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an.

Frau bei Straßenbahn-Notbremsung in Erfurt verletzt

Ein 34-jähriger Autofahrer verursachte Dienstagnachmittag in der Leipziger Straße von Erfurt einen Unfall. Der Mann hatte an der Einmündung Greifswalder Straße eine rote Ampel missachtet und wollte mit seinem Wagen wenden. Dabei übersah er eine Straßenbahn, die stadtauswärts fuhr. Nur durch eine Notbremsung des Straßenbahnfahrers konnte ein Zusammenstoß zwischen der Tram und dem Auto verhindert werden. Allerdings kam dabei eine 81-jährige Frau in der Straßenbahn zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

