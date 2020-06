Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frau besprüht Mann mit Reizgas - Kellerdiebe - Zigaretten und Alkohol für Tausende Euro gestohlen

Ungebetener Besuch am Camper

Unsanft geweckt wurde Sonntag ein 62-jähriger Camper in Erfurt. Der Mann stand mit seinem Wohnmobil im Zoopark, als er in den frühen Morgenstunden Geräusche an seinem Camper wahrnahm. Unbekannte machten sich an seinen E-Bikes zu schaffen, die der 62-Jährige auf dem Fahrradträger montiert hatte. Die Diebe versuchten die hochwertigen Räder zu stehlen. Der 62-Jährige hämmerte von innen gegen die Wohnwagenwand, so dass die Langfinger bemerkten, dass sie aufgeflogen waren. Die Diebe konnten unerkannt, aber ohne Beute flüchten.

Frau besprüht Mann mit Reizgas

Sonntag kurz nach 9 Uhr meldete sich ein 36-Jähriger bei der Bundespolizei in Erfurt. Der Mann gab an, am Bahnhof von einer Frau mit einem laut Polizei „Reizstoffsprühgerät“ ins Gesicht gesprüht worden zu sein. Das Ganze ging so schnell, dass der 36-Jährige keine genaueren Angaben zu der Person machen konnte. Auch zum Grund des Angriffs konnte er nichts sagen. Die Beamten leisteten mit einer Augenspülflasche Erste Hilfe und informierten den Rettungsdienst.

Zur Ergreifung der mutmaßlichen Täterin sowie zur Aufklärung der Tat bittet die Bundespolizei um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise zur Identität der bislang unbekannten Täterin sowie Hinweise zur Tat nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer + 49 (0) 361 65983 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Polizei im Löscheinsatz

Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte Montagmorgen in der Johannesstraße einen Brand und löschte diesen. Gegen 2.30 Uhr waren die Beamten im Einsatz als sie zwei brennende Säcke Grünschnitt feststellten. Unbekannte hatten diese in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurde ein parkender Pkw leicht beschädigt. Wer für den schlechten Scherz verantwortlich ist, kann nicht gesagt werden.

Zigaretten und Alkohol für mehrere Tausend Euro gestohlen

Zigaretten und Alkohol im Wert von mehreren tausend Euro stahlen Unbekannte aus einem Getränkemarkt im Erfurter Norden. Die Diebe brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Geschäft ein und bedienten an der Auslage. Neben den Getränken und Zigaretten stahlen sie auch Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kellerdiebe an mehreren Orten

Mehrere Anzeigen zu Kellereinbrüchen nahm die Polizei am Wochenende in Erfurt auf. So machten sich Diebe am Roten Berg und der Lowetscher Straße in Kellerboxen zu schaffen. Sie hatten es auf Werkzeuge, Malerbedarf und ein Fahrrad abgesehen. In der Budapesterstraße richteten die ungebetenen Gäste hauptsächlich Sachschäden an, da es ihnen nur in einem Fall gelang in einen Keller einzubrechen, fünf Mieter hatten Glück und blieben von einem Diebstahl verschont. Balkonmöbel verschwanden aus einem Kellerabteil in der Adalbertstraße, eine Palme wurde aus einem Vorgarten in der Zittauer Straße entwendet.