Eine Frau bedrohte am Donnerstag eine andere Frau in der Martin-Niemöller-Straße in Erfurt mit einer Gartenschere. Nach Angaben der Polizei hielt die 64-Jährige eine Gartenschere in der Hand und drohte der 68-Jährigen, sie damit umbringen zu wollen.

Ein Zeuge eilte der Frau zu Hilfe. Die 68-Jährige Frau musste aufgrund ihres psychischen Zustandes in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

