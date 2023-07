Frau schaut im Brühler Garten von Erfurt durch blühende Zweige

Erfurt. Ein neues Kunstwerk fängt den Geist der beliebten Erfurter Grünfläche ein. Was es damit auf sich hat.

„Um den Regen herumgemalt“ hat in dieser Woche Saskia Widdison im Brühler Garten. Auf der Suche nach Freiflächen für ihre Kunst stieß die 27-Jährige aus Oberbayern, die seit 2020 in Erfurt lebt, auf die Bühne der Parkanlage am Theaterplatz. In Absprache mit Erfurts Kulturlotsin Theresa Kroemer und nach einigen Farbkorrekturen durch die Denkmalpflege malte Widdison „Frida-Kahlo-mäßig“ das Porträt der mit ihr befreundeten Künstlerin Mafalda, die durch blühende Zweige schaut. „Das Motiv soll zum Brühler Garten passen“, sagt Saskia Widdison. Auf der Bühnenwand hatten sich zuvor mehrere Graffiti-Kollektive und Jugendliche gegenseitig zu überbieten versucht. Die Künstlerin hofft, dass ihr Werk viel länger als nur ein paar Wochen Bestand hat.