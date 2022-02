Ein Polizist wurde in Erfurt von einer 35-Jährigen im Einsatz bespuckt (Symbolbild).

Frau spuckt Polizisten in Erfurt ins Gesicht

Erfurt. Eine 35-Jährige bedrohte in Erfurt im Streit zwei Angehörige. Als die Polizei anrückte, machte das die Frau noch wesentlich aggressiver.

Ins Gesicht gespuckt hat eine 35-Jährige einem Polizisten in Erfurt. Der Beamte war laut einer Mitteilung gemeinsam mit Kollegen am Montagmittag zur Wohnung der Frau in die Andreasvorstadt gerufen worden. Dort bedrohte die mutmaßliche Täterin im Streit zwei Angehörige. Dass die Ordnungshüter anrückten, brachte sie nicht zur Besinnung. Im Gegenteil: Zunächst beleidigte die 35-Jährige die Polizisten.

Als sie aus der Wohnung geführt werden sollte, spuckte sie dann auch noch einem von ihnen ins Gesicht. Die Frau wurde gefesselt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Beamte musste sich ebenfalls in der Klinik ärztlich behandeln lassen. Er blieb aber dienstfähig. Gegen die Frau laufen nun gleich mehrere Verfahren, wegen Bedrohung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.