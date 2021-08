Frau versucht in Erfurter Haus zu gelangen - Schläge und Beleidigungen gegen Anwohner und Polizei

Erfurt In Ilversgehofen hat eine 28-Jährige versucht, in ein Haus zu gelangen. Dabei verletzte sie eine Frau. Als sie flüchtet, nehmen Anwohner und Passanten die Verfolgung auf.

Ungebetenen Besuch haben am Mittwochabend Anwohner in Ilversgehofen bekommen. Wie die Polizei mitteilte, klingelte und klopfte gegen 22 Uhr eine 28-jährige Frau an der Haustür.

Als ihr kein Einlass gewährt wurde, versuchte sie durch ein geöffnetes Fenster in das Haus zu gelangen. Dabei verletzte sie eine 30-jährige Frau leicht, indem sie das Fenster gegen sie schlug. Als die Frau flüchtete, wurde sie von Anwohnern und Passanten verfolgt und überwältigt.

Die 28-Jährige schlug auf die Personen ein und beleidigte sie. Wenige Stunden später wurde die Frau erneut von der Polizei aufgegriffen. Sie leistete massiven Widerstand gegen die Beamten, sodass sie gefesselt werden musste.

Da die Frau sich nicht beruhigen ließ, wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie hat sich nun unter anderem wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten.

