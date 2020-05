Die Applaus-Aktion am Samstag in Erfurt soll sich nicht gegen die Beschäftigten, sondern gegen die „ökologisch und sozial unverantwortlichen Forderungen“ der deutschen Autolobby richten.

Erfurt. Fridays for Future können nicht verstehen, warum Mitarbeiter der Autoindustrie in Kurzarbeit geschickt, gleichzeitig aber Dividenden ausgeschüttet werden. Die Aktivisten planen eine Applaus-Aktion.

Fridays for Future plant „kräftigen Applaus“ für die Autoindustrie

Die Klimaaktivisten der Bewegung Fridays for Future wollen am Samstag in Erfurt mit Applaus gegen die Forderungen der Autoindustrie nach einer Kaufprämie protestieren. „In der Corona-Krise wurde bewiesen, dass kräftiger Applaus finanzielle Unterstützung prima ersetzen kann“, erklärten die Aktivisten der Ortsgruppe Erfurt am Donnerstag. „Wieso sollte nicht auch für die Autoindustrie gelten, was für jeden Krankenpfleger und jede Kassiererin gilt?“

Wie Annika Liebert stellvertretend für die Ortsgruppe weiter ausführte, schicke ein großer Autobauer in der Corona-Krise etwa einerseits Mitarbeiter in Kurzarbeit, halte aber trotzdem an der Ausschüttung von Dividenden fest. Andererseits verlange der Konzern nach Staatshilfen, so Liebert. „Dafür haben wir kein Verständnis.“

Am Samstag wolle Fridays for Future auf kreative Weise, mit Plakaten, Musik „und natürlich kräftigem Applaus unsere ganze Aufmerksamkeit der Autoindustrie widmen.“ Dabei würden alle notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten. „Wir betonen ausdrücklich, dass sich unsere Protestaktion nicht gegen die Beschäftigten richtet, sondern gegen die ökologisch und sozial unverantwortlichen Forderungen der deutschen Autolobby insgesamt.“

