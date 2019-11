Erfurt ErfurtDas Cyberknife ist ein High-Tech-System, mit dem sich selbst sehr kleine Tumore hochpräzise bestrahlen lassen. Eingeladen wird wie in jedem Jahr zur Langen Nacht der Wissenschaften am morgigen Freitag zwischen ...

Führung bei Cyberknife

Das Cyberknife ist ein High-Tech-System, mit dem sich selbst sehr kleine Tumore hochpräzise bestrahlen lassen. Eingeladen wird wie in jedem Jahr zur Langen Nacht der Wissenschaften am morgigen Freitag zwischen 18 und 24 Uhr zu einem Rundgang durch die Räumlichkeiten des Cyberknife Centrums Mitteldeutschland in das Helios Klinikum Erfurt eingeladen. Besichtigungsort ist das Hauptgebäude, im Untergeschoss findet sich das Cyberknife Centrum Mitteldeutschland. Referent ist Geschäftsführer Andreas Mosmann. Geeignet ist der Rundgang für Kinder ab 10 Jahren. Tickets für alle stündlichen Führungen erhält man ab 17.30 Uhr im Foyer des Klinikums, solange der Vorrat reicht. Die letzte Führung startet 23 Uhr.