Führung zu Museumsschweinen in Erfurt

Erfurt. Im Erfurter Volkskundemuseum läuft gerade eine Sonderausstellung um allerlei „Schweinskram“. Erläuterungen gibt es bei einer Führung.

Zur Führung in die Sonderausstellung des Museums für Thüringer Volkskunde lädt am eintrittsfreien Dienstag, 1. August, Eberhard Frank ein. 16 Uhr stellt er Teile seiner umfangreichen Privatsammlung rund um die Welt der Schweine vor, die aktuell im Museum gezeigt wird. In mehr als 30 Jahren hat Eberhard Frank Künstlerisches, Wissenswertes und Lustiges zu den intelligenten Tieren gesammelt.