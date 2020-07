Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fünf gegen Eine – Betrunkene treten auf 19-Jährige ein

Nach Angaben der Polizei begegneten sich Opfer und Täter Am Wasserturm in Erfurt in der Samstagnacht. Was folgte war ein lautstarker Streit, der in seinem weiteren Verlauf eskalierte.

So soll eine der fünf jungen Frauen die 19-Jährige an den Haaren gezogen und herumgeschubst haben. Anschließend warf sie die Angreiferin zu Boden. Nun sollen alle fünf mutmaßlichen Täterinnen auf die am Boden liegende eingetreten haben Danach flüchteten sie.

Die 19-Jährige wurde durch die Tritte am Oberkörper und am Kopf verletzt. Die fünf mutmaßlichen Täterinnen konnten durch die Polizei in der Weimarischen Straße gestellt werden. Sie alle standen demnach unter Alkoholeinfluss. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.