Fünf Kartons voller Erinnerungen

Ihre Idee sei es nicht gewesen – Freunde hätte sie dazu überredet – und sie hat nachgegeben. Jetzt hat sie Schmetterlinge im Bauch. Denn bei aller Routine, die sich Ilka John auf diversen Faschings-Sitzungen in den vergangenen Jahrzehnten angeeignet hat – der Auftritt am Sonntag ist etwas ganz anderes. Denn dann steht sie nicht in Dachwig in der Bütt, sondern als Alleinunterhalterin im Dorfgemeinschaftshaus von Andisleben. „20 Jahre in 5 Kartons“ wird die Veranstaltung dort angekündigt, als Buchlesung mit einer Schriftstellerin. Als die sie sich eigentlich gar nicht versteht. Sicher, aufgeschrieben hat die 58-Jährige schon viel. Sie schreibt ihre Reden selbst, schreibt Gedichte, hält Erinnerungen fest – und konserviert diese – in Kartons. Das meiste aber sei in ihrem Kopf konserviert. Jederzeit abrufbar, ohne Papier zu wälzen. Der Karton, der am Samstag vor ihr stehen wird, ist nur noch Kulisse.

Denn die darin gefundenen Erinnerungsfetzen wurden ihr beim Betrachten sofort wieder bewusst. Sie reichen zurück bis weit vor die Wende, als der Fasching in Dachwig ebenso kultig war, wie der Blues in Großfahner. Man sei frecher gewesen, als in der Stadt. Oft wurde ihr nach der Bütt gesagt „Morgen kommse und holn dich ab!“ Die Erinnerungen führen rund um ihr geliebtes Dachwig, aber auch bis in die Stadt, bis nach Erfurt. Dort gab es immerhin die Möglichkeit, einmal den Westen zu schnuppern – im Intershop. Aber auch in Dachwig sei die große weite Welt einst zu Gast gewesen – in Form einer Delegation aus Finnland, der in Dachwig gezeigt werden sollte, wie in der DDR Kirmes gefeiert wird. Auch dort wären sie wieder dabei gewesen, die Männlein im Mantel von Guck & Horch.

Es wird aber auch um die Nachwendezeit gehen, um Fasching, Familie und Freunde. Auch zahlreiche Gedichte und Gereimtes füllt den Karton – auf eine Stunde hat sie sich eingestellt. Für sie ist es ein Ballon, den sie zur Probe steigen lässt. Das Andislebener Dorfgemeinschaftshaus sei dafür der ideale Ort. Fast familiär – und ihr schon bekannt von einem Gastspiel mit dem Dachwiger Männerballett. Das Publikum dort wird entscheiden, ob es eine Nachauflage geben wird, oder ob die Idee wieder in den Karton zurück wandert.

Dorfgemeinschaftshaus Andisleben: Samstag, 7. Dezember, 16 Uhr Weihnachtsmarkt, Sonntag, 8. Dezember, 15 Uhr Karton-Lesung mit Ilka John und Finissage der Gemäldeausstellung Otto Hamsch