Für Einzug ins Erfurter Kulturquartier: Kinoklub will Filmfans als Bürgen gewinnen

Erfurt. Zum Saal am Hirschlachufer sollen zwei im Kulturquartier hinzu kommen. Eine Finanzierungslücke klafft – doch Filmfans können helfen.

Laut Drehbuch wird der Kinoklub am Hirschlachufer seinen 50. Geburtstag im Jahr 2025 feiern. Dann mit zwei neuen Kinosälen am zweiten Standort im Kulturquartier Schauspielhaus. Dort, wo aktuell noch die Farbe von den Wänden platzt, allenfalls der blasse Glanz vergangener Schauspiel-Tage noch sichtbar ist, und die Bauarbeiter die nächsten Monate die Regie übernehmen, sollen dann feinste Filmkostbarkeiten ihr Publikum erfreuen. Für dieses Happy End aber werden noch „Darsteller“ gesucht: Bürgen, die im Notfall bereit sind, mit einer Summe von mindestens 500 bis zu maximal 3000 Euro einzustehen, um eine Finanzierungslücke des Projekts abzusichern.

Zwar habe der Verein Eigenkapital für einen Kredit angespart, könne Technik als Sicherheit einbringen, doch eine Restsumme von 90.000 Euro bleibe trotz aller Bemühungen ungedeckt, wie Ronald Troué vom Kinoklub erklärt. Einem gemeinnützigen Verein, der Mieter im Kulturquartier wird, bliebe der Weg zur Bürgschaftsbank verwehrt, so dass eine andere Lösung her musste. Gefunden wurde sie in der GLS-Bank, die einen speziellen Bürgschaftskredit im Portfolio hat.

Für die Einrichtung der Kinosäle, der Foyers und einer Bar sowie für Licht-, Ton- und Bildtechnik werden etwa 480.000 Euro benötigt. Eigenmittel, Förderung der Filmförderungsanstalt (FFA) und aus der Staatskanzlei sowie Kredite könnten einen Großteil abdecken – bis auf die Lücke von etwa 90.000 Euro. Bis zu einer Bürgschafts-Höhe von 3000 Euro sei lediglich eine Unterschrift erforderlich, eine Schufa-Auskunft oder Vermögensabfrage sei nicht nötig. Formulare finden sich auf der Kinoklub-Webseite.

Vertrauensbeweis hilft dem Projekt über erste Hürden

„Wir zünden jetzt die dritte Raketenstufe“, kündigt er an: Enger Bekanntenkreis und Fördermitglieder hätten sich bereits bereiterklärt als Bürgen und so etwa die Hälfte der nötigen Sicherheiten erbracht. Nun würde der Kreis derer, die angesprochen werden, erweitert. „Wir betteln nicht um Geld“, will Troué klargestellt wissen. Es gehe auch nicht um Anteile am künftigen Kino, so wie beim Kulturquartier Genossenschaftsanteile gezeichnet würden. Es gehe nur darum, eine Kreditlücke zu schließen und allein im unerwarteten Fall, dass der Verein seinen Kredit nicht zurückzahlen kann, mit der Bürgschaftssumme von 500, 1000, 2000 oder 3000 Euro einzuspringen. Als Dank dafür wird den Bürgen eine enge Begleitung des Baugeschehens versprochen und eine Dankeschönveranstaltung zur Eröffnung der beiden Kinosäle. Stehen am alten Ort 60 Sitzplätze zur Verfügung, gewinnt der Kinoklub im Kulturquartier 52 plus 98 Sitzplätze hinzu.

Es handele sich bei der Bürgschaft folglich um einen Vertrauensbeweis – in die Kinoklub-Zukunft. Und das trotz Inflation, Krieg und Corona-Krise. Dass eine Stadt wie Erfurt derzeit statistisch als „unterversorgt“ mit Kinosälen gilt, der Andrang am Hirschlachufer (ohne Corona-Einschränkungen) groß ist und es sich um ein rentables Angebot handelt, spricht in den Augen der Initiatoren klar für eine Bürgschaft-Bereitschaft.

Projekt, Bürgschafts-Idee und zukünftige Kinoräume werden am Montag, 10. Oktober, um 18 Uhr im Kulturquartier vorgestellt.