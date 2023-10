Für Erfurter Nachtschwärmer: Gameshow im Radio

Erfurt. Das Erfurter Radio Frei begeht ein historisches Ereignis auf besondere Weise. Und zeigt wie das Spielen übers Radio funktioniert.

Bereits in ihrer dritten Auflage findet am 20. Oktober die Lange Nacht des Spiels bei Radio Frei statt – dieses Mal in einem anderen Gewand. Als vierstündige Livesendung hat sich die Lange Nacht des Spiels ganz dem Spaß am Spiel verschrieben.

Sondersendewoche „100 Jahre Radio“

Eingebettet in die Sondersendewoche „100 Jahre Radio“, zeigt sie, was Radio noch so alles kann und macht das Format Gameshow, wie es sie so häufig im TV gibt, hörbar. Während der Sendung von 20 bis Mitternacht kann zu Hause am Radioapparat dem fairen und freundschaftlichen Wettbewerb zweier Teams gefolgt werden. Vertont werden dabei Spieleklassiker als auch neue Spieleformate, an denen sich die Teams erproben werden.

Teilnahme im Live-Studio in der Altstadt möglich

Für all jene, die gerne vor Ort in der Gotthardtstraße ein oder beide Teams anfeuern und unterstützen wollen, öffnet Radio Frei ab 19.30 Uhr die Tür und ermöglicht so auch einen kleinen Blick hinter die Kulissen des Radiomachens. Aufgrund des begrenzten Platzes wird hier geraten bereits frühzeitig vor Ort zu sein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Weitere Informationen: www.radio-frei.de