Ein wenig lädiert, aber noch vollständig verkabelt liegen noch alte Telefone in den Betriebshof-Gebäuden.

Fund des Tages in Erfurt: Alte Technik im Lost Place am Steinplatz

Erfurt. In verlassenen Häusern finden sich oft alte Geräte aller Art. Wo man in Erfurt kein Freizeichen mehr bekommt.

Viele alte Häuser sind für die Erfurter verschlossen. Zu Gelegenheiten wie Sanierungsarbeiten oder Filmdrehs gibt es aber manchmal doch Wege, die in geschichtsträchtige Gemäuer führen. So konnten Statisten eines studentischen Filmprojekts im alten Betriebshof in der Liebknechtstraße alte Telefone entdecken. Nur für einen echten Anruf reicht es hier nicht mehr.