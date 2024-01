Kreide, die bleibt Fund des Tages in Erfurt: Breites Lächeln am Juri-Gagarin-Ring

Erfurt Da muss wohl jemand einen besonders dicken weißen Stift dabei gehabt haben. Wo genau die eigenwillige Verewigung zu finden ist.

Wenn man schon an der Straße warten muss, dann kann man doch wenigstens in ein freundliches Gesicht schauen. Das dachte sich wohl jemand, der eine lächelnde Figur an einer Ampel am Juri-Gagarin-Ring verewigt hat. Beim zwangsweisen Verweilen an der Kreuzung der Trommsdorffstraße kann man sich nun entscheiden, ob man das breite Lächeln erwidert, oder nicht.