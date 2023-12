Fund des Tages in Erfurt: Ein Altes Kino kehrt zurück

Erfurt Wo heute Rewe ist, war einst ein prachtvolles Filmtheater. Was sich kreative Köpfe nun für die Magdeburger Allee ausgedacht haben.

Viele Erfurter erinnern sich noch an das Filmtheater der Jugend am Ende der Magdeburger Allee. Als „Union Kino“ war es die feste Filminstanz am Platz der Jungen Pioniere und wurde von seinen Besuchern im Erfurter Norden auch gern liebevoll als „Unne“ bezeichnet. Nach dem Abriss des beliebten Lichtspielhauses am - heute - Ilversehofener Platz folgten Jahre der Brache, bis seit einiger Zeit nun eine Rewe-Kaufhalle dort einen Platz gefunden hat.

Einige Meter weiter stadteinwärts, an der ehemaligen Bäckerei Roth, hat nun ein Stromkasten einen professionellen Anstrich bekommem, der an das Kino vergangener Tage erinnert.