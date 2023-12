Fund des Tages in Erfurt: Ein ganz besonderer Gutschein

Funde des Tages

Eine haarige Tarantula Erfordia Gigantis verschreckte am Mittwochmittag die Touristen an Erfurts berühmtester Sehenswürdigkeit. Die Spinne sonnte sich mitten auf dem Solarpanel eines Hightech-Mülleimers an der Krämerbrücke. Viele Menschen mit Arachnophobie und Müll suchten schleunigst eine andere Entsorgungsmöglichkeit. Unerschrockenen sahen aber bei genauer Betrachtung, dass dieses Ungetüm sich nicht mehr am Leben erfreute, da es mit dem Bauch nach oben lag und somit von ihm keine Gefahr mehr ausging. Weiter Neugierige mit Sachkenntnis stellten zudem fest, dass es sich bei diesem Exemplar um ein ausgesetztes Stofftier handelte. Dies ließ wiederum den Puls der Arachnophobiker sinken und ihr Speiseeis genießen.

Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen