Fund des Tages in Erfurt: Hier hat es jemand mit dem Kaffee übertrieben

Erfurt. Elektrogeräte dürfen auch in Erfurt nicht im Papierkorb entsorgt werden. An welcher Kreuzung in der Innenstadt das jemand anders gesehen hat.

Zeit ist Geld, sagt ein Sprichwort. Und Zeit kann man sich auf den Weg zur Arbeit unter anderem damit sparen, schnell einen Kaffee während des Gehens, statt zu Hause zu trinken. Beim Coffee-to-go hat es ein Erfurter zu sehr übertrieben. Statt der handelsübliche Pappbecher mit Deckel nahm die betreffende Person gleich noch den elektrischen Wasserkocher mit. Was darauf schließen lässt, dass derjenige an diesem Tag verschlafen hat und seinen Kaffee unterwegs zubereitet hat oder die Arbeitstrecke an sich sehr lang ist, wo ein Heißgetränk nicht reichen würde. Wie auch immer, beides entsorgt wurde es dann im Papierkorb im der Meyfartstraße. Und dies nicht fachgerecht, denn Elektrogeräte gehören bekanntermaßen nicht in den Papierkorb! Ob der Müllsünder auch eine entsprechende Verlängerungskabel mit sich führte, konnte nicht mehr festgestellt werden.