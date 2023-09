Ein Karton mit Öffnung – so einfach kann es sein, kleinen Vögeln eine Kurzzeitunterkunft zu bieten.

Fund des Tages in Erfurt: Improvisierte Unterkunft am Juri-Gagarin-Ring

Erfurt. In der Innenstadt gibt es neuen Wohnraum, wenngleich einen sehr kleinen. Was es mit dem Karton auf sich hat.

Ein Pappkarton wird am Juri-Gagarin-Ring zum Eigenheim. Der selbstgebastelte Starenkasten sorgt am Haus der Sozialen Dienste für Unterschlupf. Sogar ein paar Körner wurden liebevoll in den Kasten gelegt, damit die Neu-Einzüglinge gleich eine Mahlzeit haben.

