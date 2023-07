Am Kleingartenlokal "Veilchen" kann man Spielplatzcharme der DDR-Zeit aufleben lassen. Ein Klettergerüst und ein Drehkarussell haben die Zeit hier nahezu unbeschadet überdauert und sorgen auch heute noch für Spaß in in der Kleingartenanlage.

Fund des Tages in Erfurt: In diesem Kleingarten sorgen Spielgeräte aus der DDR-Zeit immer noch für Spaß

Erfurt. In gelb-rotem Design kommen die alten Gerüste im Erfurter Osten daher. Wo man spielen kann, wie früher.

Am Kleingartenlokal „Veilchen" in Erfurt kann man Spielplatzcharme der DDR-Zeit aufleben lassen. Ein Klettergerüst und ein Drehkarussell haben die Stürme der Zeit hier nahezu unbeschadet überdauert. Und so sorgen sie auch heute noch für Spaß in der Kleingartenanlage.