Ansturm in Sicht Fund des Tages in Erfurt: Nochmal Döner für 1 Cent

Erfurt Nach einem Imbiss im Erfurter Norden will auch ein anderer Laden zur Eröffnung mit dem Sonderangebot locken. Wo es den Drehspieß geben soll.

Wer regelmäßig am Busbahnhof ist, hat es schon gesehen: ein neuer Döner-Laden soll dort an der Ecke zum Intercity-Hotel einziehen. Das Besondere ist, dass bereits mit einem Werbeplakat geworben wird, dass der Imbiss am Eröffnungstag nur einen Cent kosten wird. Die gleiche Aktion gab es bereits Ende November an der Magdeburger Allee, die zu langen Schlangen vor der Ladentür führte. Ganz neu ist der Dönerstandort übrigens nicht – auch vor den aktuellen Renovierungsarbeiten im kleinen Geschäft im Busbahnhof gab es dort einen Döner-Imbiss. Ein genaues Datum der Eröffnung ist noch nicht bekannt.