Ein wuscheliges Wesen mit Schnauze und Pfoten sorgt am Parkplatz vor der Fachhochschule für Aufsehen.

Fund des Tages in Erfurt: Seltsames Tier sorgt für Schreckmoment in der Krämpfervorstadt

Erfurt. Auf einem Parkplatz sorgt etwas Kleines mit Schnauze und Pfoten für Aufsehen. Was es damit auf sich hat.

Einen kleinen Schrecken haben einige Passanten in der Altonaer Straße in Erfurt erlebt. Doch es ist kein Hund oder gar Bär, der aufgeregt an der Seitenscheibe eines Autos herausschaut, sondern ein harmloses und rein dekoratives Plüschtier.