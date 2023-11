Fund des Tages in Erfurt: Wer in der Brühlervorstadt frieren muss

Erfurt. Welcher Stadtteil von Erfurt ist eigentlich das literarischste? Die Brühlervorstadt wagt mit einem heiteren Gedicht den Vorstoß.

„Wer sich nicht warm anzieht, der friert“, ist die schöne Pointe, die im Dammweg den ein oder anderen Freund lyrischer Kurztexte erfreut. Die Hausbewohner an der Ecke zur Thomas-Müntzer-Straße haben sich der bunten Jahreszeit angenommen und ein Gedicht von E. Malitius an ihre Tür geheftet. Diese Tür ist für die Spaziergänger in der Brühlervorstadt keine Unbekannte – denn hier gibt es immer mal wieder etwas Neues zu entdecken.

