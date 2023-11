Fund des Tages in Erfurt: Wo jeden Tag eine Oma an der Baustelle wartet

Erfurt. Mit ordentlicher Frisur und schickem Kragen beobachtet eine ältere Dame das Geschehen am Juri-Gagarin-Ring. Was eine Baustelle damit zu tun hat.

Es ist eine kleine Zeichnung, mit der sich jemand an einer Bauabsperrung verewigt hat und doch spricht diese irgendwie für sich. Sowohl die Statur als auch die Gesichtszüge kommen einer Figur aus den Mosaik-Heften recht nahe, was an der Baustelle an der Müfflingstraßenahe des Juri-Gagarin-Rings wohl eher Zufall als bewusst gewählt ist. Mit klassischem Dutt, Kragen und dem daneben platzierten Titel schaut die Dame nun den Passanten entgegen, die sich in Richtung Hauptbahnhof nähern.