Fußballclub Rot-Weiß Erfurt bringt Wärmendes zur Erfurter Tafel

Erfurt. RWE-Cheftrainer Fabian Gerber hatte die Idee und damit der Erfurter Tafel einen randvollen Kleintransporter mit warmer Winterkleidung beschert.

Im Hof der Erfurter Tafel in der Auenstraße konnte Tafel-Leiterin Andrea Kranhold am Donnerstag gemeinsam mit Fabian Gerber, dem Cheftrainer des FC Rot-Weiß Erfurt, einen bis unters Dach mit wärmender Kleidung beladenen Kleintransporter in Empfang nehmen. Die Idee des Trainers, die Fans mögen bitte für Bedürftige Winterkleidung spenden, hatte trotz einer kleinen Panne gut funktioniert. RWE-Fans und auch Leute, die nichts mit Fußball am Hut haben, beteiligten sich. Am Freitag wird die wertvolle, zuvor sortierte Fracht ausgegeben.