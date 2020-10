Gagarin-Tage in Erfurt wiederbeleben

Der Juri-Gagarin-Ring, das Denkmal am Krämpfertor, ein Relief mit seiner Abbildung zusammen mit der ersten Kosmonautin Valentina Tereschkowa hinter der Krämerbrücke und seine Porträts an den Häusern: Selbst 57 Jahre nach dem Besuch von Juri Gagarin in Erfurt sind Erinnerungen an ihn in der Stadt zu finden. Juri Gagarin flog 1961 als erster Mensch ins Weltall und besuchte am 18. und 19. Oktober 1963 die Stadt Erfurt.

Nachgezüchtete rote Ball-Dahlie am Ring vermisst

Der „Verein für Integration Gagarin“ aus Erfurt hatte anlässlich seines Familientages am Wochenende eine Stadtführung organisiert. „Auf den Spuren Gagarins zu wandeln, ist auch so viele Jahrzehnte danach kein Problem“, sagt Elena Eremenko vom Verein. Nur die rotblühende Ball-Dahlie haben die Beteiligten am Ring vermisst.

„Während der Führung haben wir leider keine Gagarin-Dahlie beim Pflegeheim am Juri-Gagarin-Ring gefunden“, berichtet sie. Diese Dahliensorte wurde einst von der Firma Chrestensen gezüchtet und dem Gagarin-Flug gewidmet. Juri Gagarin erhielt die Blume als Geschenk während seines Besuches 1963 in Erfurt. Später war die Gagarin-Dahlie verschollen geglaubt. Erst im Jahr 2011, bei der Vorbereitung der „Gagarin-Tage”, meldete sich eine Erfurterin mit einer gut sortierten Dahlien-Sammlung in ihrem Garten. Die wiedergefundene Sorte wurde nachgezüchtet und später auch vor dem Pflegeheim „Haus zu den vier Jahreszeiten“ gepflanzt.

Zum 55. Jahrestag zwei Ausstellungen im Volkskundemuseum

Mit einer Idee wollen die Mitglieder vom „Verein für Integration Gagarin“ sich an die Stadtverwaltung wenden. „Wir schlagen vor, die Tradition der Gagarin-Tage“ fortzuführen“, sagt die stellvertretende Vereinsvorsitzende Elena Eremenko.

Der 2015 gegründete Verein hatte die Gagarin-Tage 2016 letztmalig und gemeinsam mit dem Volkskundemuseum veranstaltet. Damals waren im Museum für Thüringer Volkskunde zwei Ausstellungen zu sehen aus Anlass des 55. Jahrestages von Gagarins Weltraumflug.. Es hat jedoch schon vorher Gagarin-Tage gegeben, etwa 2008 als Privatinitiative und Straßenfest mit Lesungen und einer Fotoausstellung.

Etwa 40 Mitglieder hat der Erfurter Verein und besetzt die Themenfelder russische Sprache, russische Musik und russischer Tanz. Auch drei Kindergruppen werden ehrenamtlich betreut.

In Kontakt mit der Nichte des ersten Menschen im All

Was den Wunsch zum Wiederaufleben der Gagarin-Tage betrifft, gibt es eine positive Resonanz aus Russland. Der Verein ist in Kontakt mit der Nichte Juri Gagarins, und sie würde in diesem Fall auch gern wieder nach Erfurt reisen, hat Elena Eremenko von ihr gehört. Wenn sich 2021 der erste bemannte Flug ins Weltall zum 60. Mal jährt, wäre ein guter Zeitpunkt, meint sie.

Auf der Suche nach Zeitzeugen und Dokumenten

Unterdessen ist der Verein auf der Suche nach Erinnerungen der Erfurter an damals. Das können beispielsweise Fotos, alte und neue Geschichten, oder Dokumente sein. Entweder direkt zum Besuch des Kosmonauten in der Stadt, während dem die erste Frau im Weltall, Valentina Tereschkowa, in Karl-Marx-Stadt empfangen wurde, oder Erinnerungen an den spektakulären Flug am 12. April 1961. „Was haben die Erfurter an diesem Tag gefühlt und getan? Wie haben sie das besondere Ereignis erlebt?“, fragen sich die Gagarin-Freunde und sind gespannt auf ein Echo.

Geschichten und Anregungen zum Thema können an den Verein gemailt werden.

redaktion@russkoepol.de