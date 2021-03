Ganz bei Trost in Erfurt

Die Jazzband Behle ist zur musikalischen Andacht der Reihe „Ganz bei Trost“ am 13. März 2021 in der Augustinerkirche in Erfurt zu erleben.

Trost suchen in Corona-Zeiten kann man bei den musikalischen Andachten in der Augustinerkirche zu Erfurt. Sie finden in der Passionszeit statt, also bis Ende März, immer freitags und samstags um 18 Uhr in der illuminierten Kirche. Dabei erklingt Musik von Klassik bis Pop mit Künstlern aus Erfurt.

Die ersten beiden Andachten werden am Freitag, 12. März, mit Landeskirchenmusikdirektor Dietrich Ehrenwerth an der Orgel und am Samstag, 13. März, gefeiert. Am Samstag spielt die Jazzband Behle .„Wir sehen, dass vielen nun der Atem ausgeht in dieser Krise und kein Raum da ist, um Angst und Klage auszudrücken“, hat Augustinerpfarrer Bernd Prigge festgestellt. Denn in Thüringen haben sich über 80.000 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Davon sind über 3.000 Menschen gestorben.

„Hinter diesen Zahlen stecken menschliche Schicksale. Daneben kämpfen viele um ihre Existenz und leiden unter Isolation und Einsamkeit“, so Prigge weiter. Gerade vor Ostern nehmen sich Christen Zeit, Schmerz und Passion am Beispiel Jesu zu bedenken. In den Andachten sollen die Emotionen aufgegriffen werden.“ Die Besucher hören Musik, sprechen ein Gebet, bekommen einen Impuls zum Nachdenken und sind eingeladen, eine Kerze anzuzünden und Trost zu finden. Ganz bei Trost zu sein.