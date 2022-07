Gartenbau und Klima im Pavillon auf der Erfurter Ega

Erfurt. Einen Einblick in die weltweite Jungpflanzenproduktion erhalten alle Interessenten im Klimapavillon auf der Erfurter Ega.

Einen Vortrag zum Thema: „Wo kommen unsere Zierpflanzen her?“ gibt es am Mittwoch, 6. Juli, um 17 Uhr, im Klimapavillon. Er ermöglicht Einblicke in die weltweite Jungpflanzenproduktion und ein Blick auf den Carbon Foot Print. Nur wenigen ist bekannt, mit welchem Know-how und logistischen Aufwand die Gärtner die große Vielfalt an Zierpflanzen bereitstellen, die jedes Jahr, insbesondere während des Frühjahres, die Menschen erfreuen. Dies gilt besonders für die Produktion von Jungpflanzen, die sich häufig über verschiedene Kontinente erstreckt und sowohl energieintensive Gewächsproduktion im Winter als auch Pflanzentransporte von fernen Standorten beinhaltet.

Uwe Drüge, Leiter einer Forschungsgruppe an der Forschungsstelle für gartenbauliche Kulturpflanzen der Fachhochschule Erfurt gibt in seinem Vortrag einen Einblick in die moderne weltweite Jungpflanzenproduktion.

Im Weiteren wird der Wissenschaftler anhand von einigen Beispielen, natürlich auch aus der eigenen Forschungsarbeit, Forschungsansätze aufzeigen, die dazu beitragen sollen, eine zukünftige Zierpflanzenproduktion mit geringerem Energieeinsatz zu ermöglichen.