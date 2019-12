Erfurt. In einer Gartenanlage in Erfurt ist in der Nacht zum Dienstag eine Laube abgebrannt. Der Besitzer hat offenbar einen fatalen Fehler gemacht.

Gartenlaube in Erfurt abgebrannt

In Erfurt ist in der Nacht zum Dienstag eine Gartenlaube abgebrannt. Wie die Polizei am Dienstag informierte hätten Anwohner am späten Montagabend die Feuerwehr über einen Brand in der Kleingartenanlage „Langer Graben“ informiert.

Dort habe eine Gartenlaube in Flammen gestanden. Zwar konnte die Feuerwehr das Feuer löschen, die Gartenlaube sei jedoch nicht mehr zu retten gewesen. Sie brannte vollständig aus. Möglicherweise war ein unbeaufsichtigter Holzkohlegrill auf der Terrasse die Brandursache, hieß es von der Polizei. Nach der Nutzung habe der Gartenbesitzer seinen Garten verlassen, ohne den Grill ordnungsgemäß gelöscht zu haben.

Da sich keine Personen in dem betroffenen und den benachbarten Gärten befanden, wurde niemand verletzt.