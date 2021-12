Gast in Erfurter Pension außer Rand und Band, Langfinger auf Baustelle und E-Scooter-Diebstahl

Erfurt. Mehrere Diebstähle und einen aggressiven Gast in einer Pension meldet die Erfurter Polizei.

Ein 32-jähriger Mann hatte sich in dieser Woche in einer Erfurter Pension eingemietet. Nachdem er zwei Türen beschädigt hatte, erhielt er ein Hausverbot. Am Mittwoch tauchte er nach Angaben der Polizei wieder in der Pension auf und weigerte sich zu gehen. Die Polizei wurde gerufen. Der 32-Jährige leistete Widerstand gegen die Beamten. Er wurde gefesselt und zur Dienststelle gebracht. Da der Mann sich nicht beruhigte, verbrachte er die Nacht in einer Zelle. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

In der Nacht zu Mittwoch betraten Diebe eine Baustelle in der Rudolfstraße. Zunächst versuchten sie in ein Büro einzubrechen. Dabei scheiterten sie aber an der Tür. Die Täter richteten allerdings mehrere hundert Euro Sachschaden an. In mehreren Etagen des Gebäudes zerschnitten sie Zuleitungskabel im Wert von 1000 Euro und stahlen diese.

Einen schwarzen E-Scooter der Marke „Ninebot“ im Wert von 400 Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 14.15 Uhr und 19.30 Uhr in der Kronengasse gestohlen.

Kleidung, Dokumente und ein Smartphone im Gesamtwert von etwa 1300 Euro stahl ein Dieb am Mittwoch gegen 21.30 Uhr aus einem in der Gotthardstraße geparkten Audi.