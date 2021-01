Geburtsstunde der „Ingerslebener Weltentdecker“

Ingersleben. Jeder wollte mitreden – deshalb habe es seine Zeit gedauert, bis eine demokratische Entscheidung getroffen wurde. Schließlich wurde über etwas entschieden, dass den Einwohnern von Ingersleben offenbar am Herzen liegt – über den neuen Namen des neuen Kindergartens. Vom Beschluss des Ortschaftsrates, einen neuen Namen zu suchen, bis zur Entscheidung, welcher es sein soll, hat es fast ein Jahr lang gedauert. Es sei eine demokratische Entscheidung gewesen, an der der gesamte Ort mitgewirkt hat, erklärt Bürgermeister Marco Fohmann – künftig heißt der Kindergarten „Ingerslebener Weltentdecker".

Bis zum 29. Februar wurde die Gelegenheit geboten, auf vielerlei Kommunikationswegen Vorschläge einzureichen. Zusätzlich hing im Kindergarten ein Aushang öffentlich aus, welcher von den Eltern rege genutzt wurde. Geplant war, dass der Ortschaftsrat dazu im April gemeinsam mit Kindergartenleitung und Elternbeirat den zukünftigen Namen auswählt - doch dann kam Corona. Am 19. November war es nun soweit, dass auf der Ortschaftsratssitzung die Ergebnisse diskutiert wurden. Insgesamt 30 verschiedene Vorschläge gingen fristgerecht ein und wurden sodann im Ortschaftsrat öffentlich vorgestellt und besprochen: Dornröschen - Eulennest - Frau Holle - Fuchsbau - Gänseblümchen - Holzbergknirpse - Holzbergwichtel - Holzbergzwerge - Hummelnest - Ingerslebener Kindergarten - Ingerslebener Knirpse - Ingerslebener Weltentdecker - Ingerslebener Zwerge - Karl Marx - Kindergarten am Mühlgraben - Kindergarten am Mühlrad - Kindergarten an der Wassermühle - Kita am Holzberg - Kleine Entdecker - Max + Moritz - Otto Kein - Otto Kein II - Purzelwind - Rosenrot - Rumpelstilzchen - Schneeweißchen - Schneewittchen - Spatzennest - Spurensucher - Wiesenbergkinder.

Der Ortschaftsrat entschied sich daher, vor der endgültigen Wahl, neben den Vertreterinnen des Elternbeirates auch die Einschätzungen des Fachpersonals anzuhören. Insbesondere die ausführliche Erläuterung der Kindergartenleiterin, welche auch pädagogische Gesichtspunkte berücksichtigte, hat die Sichtweise auf die Namensgebung erweitert. Es galt zu bedenken, dass es sich bei Kindern eben nicht um Zwerge, Knirpse und Wichtel, sondern um Kinder handelt. Auch von zu starken Verniedlichungen sollte Abstand genommen werden, um sicherzustellen, dass in der Außenwirkung ersichtlich wird, dass es sich um eine frühkindliche Bildungseinrichtung mit inklusiver Einstellung handelt.

Letztendlich kristallisierten sich zwei Favoriten heraus, unter denen sich der Ortschaftsrat endgültig für den Namen „Ingerslebener Weltentdecker“ entschied und diesen sodann beschloss.