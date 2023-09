Geburtstagskind in Erfurt frisst Geschenk vor Partygästen

Erfurt. Hyäne bekommt zum Geburtstag im Erfurter Zoopark vor Besuchern ein Kaninchen serviert.

Tüpfelhyäne Ebu wird 19 Jahre. Wenn unsereins am ersten Geburtstag in der Volljährigkeit meist wild abrockt, ist es für eine Hyäne schon lange ein Seniorenkränzchen, denn mit 19 Lenzen haben sie schon ein biblisches Alter erreicht. Zu ihrem Geburtstag gab es für Ebu am Donnerstag ein Kaninchen, eine Leibspeise für die Hyänen im Erfurter Zoo, die sonst überwiegend mit Rind und von Zeit zu Zeit mit Schaf- und Ziegenfleisch gefüttert werden. Gemeinsam mit ihrem männlichen Begleiter Mawuko lebt die Hyänen-Dame im linken Teil der Löwensavanne.