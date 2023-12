Gedenktafel erinnert an Erfurt als Geburtsort der Friedensgebete

Erfurt An der Lorenzkirche hängt das Original der Gedenktafel und erinnert seit dem 30. Jahrestag des Mauerfalls daran, was hier in der DDR den Anfang nahm. Der Entwurf der Tafel wird nun im Stadtmuseum verwahrt.

„Geburtsort der DDR-Friedensgebete“ war weder das naheliegende Leipzig noch das von vielen vermutete Berlin: Es war in Erfurt, wo 1978 die ersten ökumenischen Friedensgebete der DDR stattfanden. An der Mauer der Lorenzkirche erinnert eine Bronzetafel an dieses historische Ereignis. Die Vorlage dieser Tafel wurde jetzt an das Erfurter Stadtmuseum übergeben - von der CDU-Europaabgeordneten Marion Walsmann, Bürgerrechtler Matthias Büchner und Michael Meinung, damals Zeitungsjournalist und später erster Regierungssprecher Thüringens. Entgegen genommen wurde sie von Martin Sladeczek, Direktor der Erfurter Geschichtsmuseen, und Hardy Eidam, Oberkurator des Stadtmuseums.

Engagierte Erfurter Frauen wurden aktiv

Seit dem 9. November 2019 erinnert die Gedenktafel an der Mauer der Lorenzkirche öffentlich daran, dass hier Geschichte geschrieben wurde. Untrennbar verbunden sind damit die Namen von Ilse Neumeister und Pfarrer Karl Metzner. Von Erfurt aus breiteten sich die Friedensgebete über das ganze Land aus und wurden ab 1983 auch regelmäßig in Leipzig (St. Nikolai) abgehalten. Ursächlich für das Entstehen der Erfurter Friedensgebete war die Einführung des schulischen Wehrunterrichtes durch die SED-Diktatur, was insbesondere engagierte Erfurter Frauen umtrieb und sie zum regelmäßigen Friedensgebet in St. Lorenz vereinte. Ende der 80er Jahre kam es dann in etlichen anderen Innenstadtkirchen zum regelmäßigen Friedensgebet.

Gedenktafel 30 Jahre nach dem Mauerfall montiert

Die Kupferplatte an der Lorenzkirche wurde im Herbst 2019, zum 30. Jahrestag des Mauerfalles, im Beisein der ökumenischen Vorbereitungsgruppe mit Marion Walsmann als Stifterin der Gedenkplatte und Alt-OB Manfred Ruge sowie dem ersten Thüringer Regierungssprecher Michael Meinung und zahlreicher weiterer Christen und Bürgerrechtler enthüllt. Ihre Kopie soll nun ins Depot des Stadtarchivs wandern, wie Hardy Eidam ankündigte, aber schon bald in einer Ausstellung zum Erfurter Unionsparlament einen würdigen und gebührenden Platz finden.

Historisch einmalige Dokumente sollen Besitzer wechseln

Dass die Friedensgebete ihren Ursprung in Erfurt hatten, sei vielen Menschen leider nicht bekannt. Ebenso wenig wie ein weiteres historisches Datum mit Weltbedeutung, nämlich dass hier die allererste Besetzung einer Stasi-Zentrale erfolgte, wie Büchner erinnerte. Büchner, Mitinitiator des 1. Bürgerkomitees und Sprecher des Runden Tisches in Erfurt, bot Eidam und Sladeczek die Übernahme seines persönlichen Archivs aus jenen Tagen an. Von den einst mehr als 400.000 Dokumenten seien aktuell noch 40.000 in seinem Besitz und verfügbar - bisweilen einzigartige Zeitdokumente, darunter handschriftliche Notizen aus Zeiten des Bürgerkomitees, die auf eine wissenschaftlich fundierte Auswertung warten würden.

Jetzt, mit dem Abstand mehrerer Jahrzehnte, müsse doch eine objektiv-wissenschaftliche Einschätzung jener Dokumente möglich sein, in denen es beispielsweise um eine Opposition in der SED oder den Neuaufbau des Verfassungsschutzes mit Hilfe ehemaliger Stasi-Akteure gehe, wie Büchner sagte. Zeitdokumente, die dazu helfen könnten, die Geschichte der Wende in Erfurt zu beschreiben. Sladeczek kündigte dankbar an, das Archiv Büchners gern gemeinsam mit Mitarbeitern des Erfurter Stadtarchivs sichten zu wollen, um das weitere Vorgehen dazu abzustimmen.

Stadthistorische Highlights stärker in den Blick nehmen

Ihr sei es ein besonderes Anliegen, an jene zu erinnern, die den Weg zur Freiheit und zu einem demokratischen Land bereiteten, sagte Marion Walsmann als Stifterin der Tafel. Heute sei die Demokratie wieder in Gefahr. Umso wichtiger sei es, sich immer wieder an die Anfänge der Demokratiebewegung in der DDR zu erinnern. Michael Meinung, der es damals als Zeitungsredakteur wagte, über die Friedensgebete zu berichten, wünschte sich mehr Lokalpatriotismus in Bezug auf die historisch wichtigen Daten Erfurts aus der Wendezeit. Stadthistorischen Highlights müsse größere Bedeutung beigemessen werden, wünschte sich auch Martin Sladeczek als Direktor der Erfurter Geschichtsmuseen.