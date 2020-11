Gedränge in Schulbussen – Hygienekonzepte in Erfurt ad absurdum

Das wundert und verärgert viele Eltern, sie meinen, das entbehre jeglicher Logik. Das Problem ist allen Verantwortlichen bekannt – doch eine Lösung scheint nicht in Sicht. „Der Frühberufsverkehr überlagert sich mit dem Schülerverkehr. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Busse draußen“, sagt Dietmar Schmidt, Bereichsleiter Fahrbetrieb bei der Erfurter Verkehrsbetriebe AG (Evag) auf Anfrage unserer Zeitung. „Selbst unsere Werkstattmitarbeiter fahren die Schülerspitze mit und gehen danach wieder in die Werkstatt.“

Der Missstand, der bereits vor der Pandemie bestand, wird nun zum echten Problem. Das System ist auf Kante genäht. „Vom Personal und vom Fahrzeugaufwand ist es nicht möglich, aufzustocken.“ Den Nahverkehrsplan beschließt übrigens der Stadtrat, sprich die Evag führt aus, was Erfurts Verantwortliche entscheiden. Zusätzliche Busse, die große Menge an Schülern transportieren, sind nicht möglich. Abstand halten auch nicht – aber dafür bestünde die Maskenpflicht allgemein im öffentlichen Personennahverkehr, heißt es von der Evag.

Hygienekonzepte ad absurdum geführt

Eltern kritisieren: Die Ölsardinenfahrt in den Schulbussen passt nicht zu den strikt getrennten Schülergruppen in der Schule. „Es kann nicht sein, dass Hygienekonzepte überall existieren – und das Ganze wird ad absurdum geführt in dem Moment, in dem die Kinder den Bus betreten“, sagt der Sprecher der Kreiselternvertretung Armin Däuwel. Er schlägt zusätzliche Busse vor, die bei Reiseunternehmen angemietet werden könnten. Auch die Lehrergewerkschaft forderte in der vergangenen Wochen vom Land, Kosten für zusätzliche Schulbusse zu übernehmen, damit ein sicherer Schülerverkehr möglich werde. So existiert etwa in Baden-Württemberg ein Corona Sonderprogramm Schulbus. Doch es braucht auch kurzfristige Lösungen.

Das Amt für Bildung saß bereits mit den Erfurter Verkehrsbetrieben zusammen, die Problematik ist durchaus bekannt. Auch mit einigen Schulen ist man im Gespräch. Zunächst sollte die erste Woche nach den Herbstferien abgewartet werden um beispielsweise einschätzen zu können, welche Eltern ihre Kinder nun lieber selbst fahren. Allerdings fallen auch Eltern weg, die jetzt im Homeoffice sind und sonst ihr Kind auf dem Weg zur Arbeit an der Schule rausgelassen haben. „Wir schauten uns die Schulen an, wo es Sinn machen würde, mit der Schulleitung in Kontakt zu treten. Das werden wir nun tun“, sagt Heike Wiesner, die stellvertretende Leiterin des Amtes für Bildung.

Gestaffelter Unterrichtsbeginn kein Allheilmittel

Einzige Möglichkeit, die Stoßzeiten am Morgen zu entlasten sieht sie im gestaffelten Unterrichtsbeginn. „Wir baten auch das Schulamt, sie mögen Schulen ermutigen, den Unterrichtsbeginn zu staffeln.“ Gut vorstellen könne sie sich das etwa bei den Berufsschulen oberhalb der Binderslebener Knies. Denn nicht nur die Schulbusse sind morgens voll, auch die Straßenbahnen quellen über. Würde eine Schule später anfangen, gebe es schon etwas Entspannung in der Bahn.

Ein gestaffelter Unterrichtsbeginn könnte auch die Situation in den Bussen zur Europaschule, zum Gutenberggymnasium und zur neuen Grundschule am Langen Graben (im Gebäude der bestehenden Regelschule) entspannen. „Allerdings müssen wir bedenken, dass die Grundschüler Schwimmunterricht haben und dieser genau getaktet ist. Fängt die Schule später an, verschieben sich die Stunden und dann kommt es möglicherweise zu Kollisionen mit dem Schwimmen“, sagt Heike Wiesner. Tief greifende Veränderungen wie ein gestaffelter Schulbeginn bedürfen zudem der Zustimmung durch die Schulkonferenz. Es sind viele Faktoren, die das System Schülerbeförderung beeinflussen. Das Amt für Bildung verspricht: „Wir sind dran“.